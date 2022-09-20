Сотрудники Росгвардии разоружили 16 жителей Карелии

В ходе проверки сохранности огнестрельного оружия жители Карелии добровольно сдали 16 стволов, сообщили в Управлении Росгвардии республики.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 94 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 16 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях. Изъято 2 единицы оружия.