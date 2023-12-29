Сотрудников ГИБДД Карелии поблагодарили за чувство уверенности

Жительница поселка под Петрозаводском обратилась с просьбой поблагодарить автоинспекторов.

Как сообщили на сайте МВД Карелии, на телефон доверия полиции поступил необычный звонок. Жительница поселка Матросы попросила поблагодарить руководство и сотрудников Госавтоинспекции республики за ответственность и профессионализм.

По словам женщины, экипаж. Дежурящий ежедневно на одном из участков Суоярвского шоссе, позволяет водителям чувствовать себя уверенно, а некоторым — напоминает о необходимости соблюдения строгой дорожной дисциплины и ПДД.

Кроме того, как отметила жительница Карелии, зимой в условиях плохой видимости наличие патрульной машины с включенными проблесковыми маячками облегчает движение по трассе и съезд на второстепенную дорогу.