Сотрудников Росгвардии Карелии просят стать донорами костного мозга, чтобы помочь своим сослуживцам и их родным

В настоящее время среди действующих военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ и членов их семей есть пациенты, которым требуется пересадка костного мозга, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В связи с тем, что среди действующих военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ и членов их семей есть пациенты, которым требуется пересадка костного мозга, личный состав Управления Росгвардии по Республике Карелия приглашают оказать помощь и вступить в общероссийскую базу потенциальных доноров.

Любой желающий в возрасте до 45 лет может бесплатно сдать кровь на типирование в ближайшем медицинском офисе «Инвитро» или CMD. Для определения вашего HLA-фенотипа необходимо сдать всего 4-9 мл крови.

За подробной информацией можно обратиться к начальнику группы медицинского обеспечения территориального управления Росгвардии подполковнику полиции Светлане Осиповой (тел.: 70-44-57).