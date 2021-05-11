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Сотрудников Росгвардии Карелии просят стать донорами костного мозга, чтобы помочь своим сослуживцам и их родным

Новости. Общество
09:09, 12 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Машков
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В настоящее время среди действующих военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ и членов их семей есть пациенты, которым требуется пересадка костного мозга, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В связи с тем, что среди действующих военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ и членов их семей есть пациенты, которым требуется пересадка костного мозга, личный состав Управления Росгвардии по Республике Карелия приглашают оказать помощь и вступить в общероссийскую базу потенциальных доноров.

Любой желающий в возрасте до 45 лет может бесплатно сдать кровь на типирование в ближайшем медицинском офисе «Инвитро» или CMD. Для определения вашего HLA-фенотипа необходимо сдать всего 4-9 мл крови.

За подробной информацией можно обратиться к начальнику группы медицинского обеспечения территориального управления Росгвардии подполковнику полиции Светлане Осиповой (тел.: 70-44-57).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-05-12 09:20:17
Проблема. Не уверен , что у них достаточно мозгов...
Изя
2021-05-12 09:47:47
Off, разные бывают . поверьте ))) :)
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