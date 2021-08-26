Сотрудница ломбарда в Петрозаводске «превращала» недорогую бижутерию в золото

В Петрозаводске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на полмиллиона рублей.

Прокуратура города Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении петрозаводчанки, совершившей с использованием своего служебного положения кражу денег в ломбарде, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая работая в одном из ломбардов в должности товароведа принимала от клиентов в залог их имущество и выдавала ссуды. Она имела доступ к компьютерной программе, в которой содержались сведения о гражданах, ранее сдававших ювелирные изделия в ломбард. Женщина вносила в эту программу недостоверные данные о сдаче ювелирки, распечатывала фиктивные договоры и залоговые билеты. Для того, чтобы скрыть свои махинации, обвиняемая под видом ювелирных изделий упаковывала в пакеты и убирала в сейф организации принадлежащие ей недорогостоящие украшения. Имея доступ к сейфу с наличными деньгами ломбарда, она брала из него различные суммы. Таким образом сейф опустел на 505 744 рублей. Деньги товаровед тратила на свои нужды.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемая возместила организации причиненный ущерб на сумму 20 614 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Карелии директор фирмы, провернувший махинацию с НДС на 3 млн рублей, получил условный срок.