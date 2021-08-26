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Сотрудница ломбарда в Петрозаводске «превращала» недорогую бижутерию в золото

Новости. Криминал
12:11, 27 Августа 2021
фото: © freepik

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В Петрозаводске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на полмиллиона рублей.

Прокуратура города Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении петрозаводчанки, совершившей с использованием своего служебного положения кражу денег в ломбарде, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая работая в одном из ломбардов в должности товароведа принимала от клиентов в залог их имущество и выдавала ссуды. Она имела доступ к компьютерной программе, в которой содержались сведения о гражданах, ранее сдававших ювелирные изделия в ломбард. Женщина вносила в эту программу недостоверные данные о сдаче ювелирки, распечатывала фиктивные договоры и залоговые билеты. Для того, чтобы скрыть свои махинации, обвиняемая под видом ювелирных изделий упаковывала в пакеты и убирала в сейф организации принадлежащие ей недорогостоящие украшения. Имея доступ к сейфу с наличными деньгами ломбарда, она брала из него различные суммы. Таким образом сейф опустел на 505 744 рублей. Деньги товаровед тратила на свои нужды.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемая возместила организации причиненный ущерб на сумму 20 614 рублей. 

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Карелии директор фирмы, провернувший махинацию с НДС на 3 млн рублей, получил условный срок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-27 12:46:19
Депутаты из Ниццы и Монако , и с пропагандистами из Лондона и с озера Комо ( Италия ) хохочут и ржут ,
Вася
2021-08-27 12:44:03
Повыламывали весь асфальт на дорогах, заставили бабок копаться в мусорках в поисках еды, крадут полезные ископаемые и выручку с их продажи выводят в свои западные банки.
Гость
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