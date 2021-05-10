Реклама на сайте
Прислать новость
Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели человека на пожаре в День Победы 6
Сегодня 10:47
Массовая стрельба в школе произошла в Казани 18
Сегодня 12:30
Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса
10.05.2021 20:40
В Карелии резко выросло число вакансий для начальников 6
Сегодня 10:35
Пропавший без вести министр вышел из леса сам 6
10.05.2021 19:40

Жительница Петрозаводска поблагодарила сотрудницу полиции за оперативную работу

Новости. Криминал
17:15, 11 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

На имя министра внутренних дел Карелии поступило благодарственное письмо от петрозаводчанки, сообщили в МВД республики.

Как-то вечером 11-летний сын петрозаводчанки возвращался домой из бассейна. На улице к нему подошли двое незнакомых юношей, один из которых попросил сделать срочный звонок. Мальчик не отказал и дал свой мобильный телефон, который был подарен ему всего около месяца назад, однако обратно его не получил. Дома он рассказал о случившемся маме, которая, в свою очередь, сразу обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

«Старший инспектор отдела полиции по делам несоврешеннолетних Ксения Чевская опросила меня и моего сына, и уже к вечеру личность обидчика была установлена, телефон изъят, — говорит автор письма. — Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам оперативной группы, а также старшему инспектору ПДН за оперативность и профессионализм в раскрытии преступления в кратчайшие сроки».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-11 18:17:25
Пацаны были жестко выпороты и запомнили боль на всю жизнь, - сказал кот.
театральный критик
2021-05-11 17:41:25
Благодарность сотрудникам следственно-оперативной группы :) Даже правильно продиктовать не могут
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
Сегодня 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»