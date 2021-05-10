Жительница Петрозаводска поблагодарила сотрудницу полиции за оперативную работу

На имя министра внутренних дел Карелии поступило благодарственное письмо от петрозаводчанки, сообщили в МВД республики.

Как-то вечером 11-летний сын петрозаводчанки возвращался домой из бассейна. На улице к нему подошли двое незнакомых юношей, один из которых попросил сделать срочный звонок. Мальчик не отказал и дал свой мобильный телефон, который был подарен ему всего около месяца назад, однако обратно его не получил. Дома он рассказал о случившемся маме, которая, в свою очередь, сразу обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

«Старший инспектор отдела полиции по делам несоврешеннолетних Ксения Чевская опросила меня и моего сына, и уже к вечеру личность обидчика была установлена, телефон изъят, — говорит автор письма. — Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам оперативной группы, а также старшему инспектору ПДН за оперативность и профессионализм в раскрытии преступления в кратчайшие сроки».