Соцработникам Карелии выплатили деньги за повышенную нагрузку в условиях пандемии COVID-19

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии коронавируса уже получили 99 человек, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

В соответствии с решением Оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом в республике стационарные учреждения социального обслуживания находятся в режиме готовности к переходу на закрытый режим работы.



В настоящий момент на закрытый режим уже переведены петрозаводский дом-интернат для ветеранов, психоневрологический интернат "Черемушки", видлицкий дом-интернат, медвежьегорский психоневрологический интернат (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), ладвинский детский дом-интернат и центр помощи детям "Надежда" в Петрозаводске.

Персонал в этих учреждениях работает сменами по 14 дней и в течение этого времени не может покинуть помещение. Им положены федеральные и региональные выплаты за работу во время пандемии коронавируса.

Деньги уже получили около 100 работников петрозаводского дома-интерната для ветеранов и ПНИ "Черемушки".

Напомним, чтобы поддержать соцработников, которые будут вынуждены трудиться в таких непростых условиях из резервного фонда правительства республики для них предусмотрели дополнительные выплаты.