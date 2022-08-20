Соцсети: участница ДТП в Карелии вышла с короной из бинта

В соцсети очевидцы прокомментировали аварию, где женщина не удержалась на трассе и упала в кювет.

Ранее сообщалось, что на 435 км автодороги «Кола» 39-летняя женщина, не справилась с управлением авто и упала в кювет. В ДТП женщина получила травмы.

Более подробную информацию сотрудники ГИБДД выясняют.

В свою очередь, очевидцы в соцсети, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пишут подробности аварии с участием женщины на иномарке.

«Вчера вечером на Шуйском шоссе у знака «Прионежский район» мадам с признаками алкогольного опьянения ехала в сторону города и съехав в кювет сделала на авто несколько кульбитов через крышу. В честь этого к ней с мигалками прибыли две машины МЧМ, три машины ГИБДД и была подана карета "Скорая помощь", на которой она и была увезена в больницу. Как сильно пострадала, не в курсе, но выходила из кареты своими ногами и небольшой короной из бинта на голове», - сообщается в паблике.