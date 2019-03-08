Советский мост в центре Петрозаводска перекрыт из-за ремонта

На подъезде к Советскому мосту производится ремонт дорожного полотна, из-за чего путепровод будет перекрыт в течение нескольких дней.

Автомобилистам карельской столицы в ближайшие дни предстоит выбирать пути объезда. Советский мост будет перекрыт для выполнения работ по восстановлению поврежденного участка дороги. Об это ранее сообщала городская администрация.

Движение по путепроводу было полностью перекрыто седьмого марта вечером. Ориентировочные сроки работ по ликвидации просадки асфальтобетонного покрытия на улице Правды – с 7 по 11 марта. Поскольку через Советский мост пролегают маршруты общественного транспорта, основная часть работ будет производиться в праздничные дни.

В ходе замены трубопровода вблизи Советского моста предполагается послойная утрамбовка дорожной насыпи с последующим покрытием ее холодным асфальтобетоном.