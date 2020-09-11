Создание нового памятника природы в Карелии вызвало недоумение экологов

Власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы, однако о планах создания в Заонежье природного парка в республиканском правительстве предпочитают не вспоминать.

В последние дни лета глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства, которое объявило южную часть Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе ботаническим памятником природы регионального значения.

"Создание особо охраняемой природной территории с таким названием было запланировано в Заонежье в этом году, однако в другом месте – в массиве малонарушенных лесов, который несколько лет назад обследовался международной экспедицией и где был обнаружен целый "букет" редких растений и животных, – пояснила руководитель "СПОК" Ольга Ильина. – Тот массив является одним из последних более-менее крупных участков малонарушенных лесов в Заонежье и, несомненно, нуждается в срочных мерах охраны из-за угрозы вырубки. В только что созданном памятнике природы также есть природные ценности, поскольку такое уж Заонежье – куда ни ткни, обязательно что-нибудь интересное найдется. Однако доля ценных лесов здесь значительно меньше, да и угрозы вырубки нет – участок не арендован для заготовки древесины. Еще более странным выглядит создание данного памятника потому, что он не был запланирован согласно Схеме территориального планирования Карелии, утвержденной республиканским правительством в 2007 году. Хотя до сих пор это было обязательным требованием для всех новых ООПТ".

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