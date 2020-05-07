Спасатели четыре раза выезжали на тушение пожаров в Петрозаводске

Возгорания произошли 7 мая на улицах Корабелов, Варламова, Мира и на набережной Варкауса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 8.56 на ул. Корабелов, 34 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 2 кв м.

На ул. Варламова, 64 в 12.43 сгорел мусорный контейнер.

А вечером сгорела частная баня на площади 10 кв м на ул. Мира,

Сегодня ночью на набережной Варкауса, 10Б сгорела хозяйственная постройка.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске за сутки сгорели автомобиль, мусор и часть хозпостройки.