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Спасатели четыре раза выезжали на тушение пожаров в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:02, 08 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Возгорания произошли 7 мая на улицах Корабелов, Варламова, Мира и на набережной Варкауса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 8.56 на ул. Корабелов, 34 произошел пожар на открытой территории. В результате уничтожен мусор на площади 2 кв м. 

На ул. Варламова, 64 в 12.43 сгорел мусорный контейнер.  

А вечером сгорела частная баня на площади 10 кв м на ул. Мира, 

Сегодня ночью на набережной Варкауса, 10Б сгорела хозяйственная постройка.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске за сутки сгорели автомобиль, мусор и часть хозпостройки.

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