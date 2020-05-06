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В Петрозаводске за сутки сгорели автомобиль, мусор и часть хозпостройки

Новости. Происшествия
09:07, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Четыре пожара произошло на территории города 6 мая, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 5.17 на ул. Октября у дома №8 произошел пожар в хозяйственной постройке. В результате повреждена кровля и внутренняя стена на общей площади 10 кв м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В 15.19 на Набережной Варкауса у дома №12 сгорел мусор на площади 10 кв м. А в 18.43 сгорело 200 кв м мусор на ул. Пограничной у дома  №52. 

В 18.19 на ул. Ведлозерской  у дома № 13 произошел пожар в автомобиле "Газель". В результате поврежден моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 3 кв м. Причина –неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске на пожаре едва не погибли 30 куриц и две свиньи. 

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