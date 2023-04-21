Спасатели Карелии в мае уже 45 раз тушили горящую траву

В МЧС Карелии ищут виновников всех природных пожаров, сообщили в министерстве.

По информации на 26 мая, в республике зарегистрировали 45 пожаров, связанных с воспламенением сухой травянистой растительности.



Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, пожарные уберегли жилые дома и другие строения от распространения огня.



По всем случаям проводятся проверки. По их результатам собственникам земельных участков местные власти вынесли

15 предостережений.



Напомним, 11 мая, в 17.28, у дома №10 на станции Томицы сухая трава горела на площади в тысячу квадратных метров. Пожарные расчеты в составе 12 человек и трех единиц техники ликвидировали возгорание за 10 минут.



Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновника ищут. Администрации Петрозаводского городского округа также вынесли предостережение не допускать нарушений и принимать меры к тому, чтобы соблюдались обязательные требования пожарной безопасности.



Также напомним, на всей территории республики введен особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания в лесах.



В Карелии работают бесплатные круглосуточные телефоны лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00. Граждан призывают сообщать об увиденных пожарах.