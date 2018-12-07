Спасатели помогли женщине в Петрозаводске подняться с пола

В пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 6 декабря, в 15.18 пожарные выехали на ул. Мурманскую для оказания помощи женщине, которая не могла самостоятельно встать с пола.

Спасатели помогли женщине встать.