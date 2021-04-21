Спасатели рассказали, как погиб пропавший мужчина в камуфляже

Поиски мужчины, пропавшего 18 апреля, были завершены 20 апреля – родным и близким выражают соболезнования.

В паблике Карельской поисково-спасательной службы сообщили, что 21 апреля была проведена операция по поднятию тела из водоема.

"По заявке Прионежской полиции от 19 апреля проводились поисково-спасательные работы мужчины, пропавшего 18 апреля на рыбалке на лесной ламбе рядом с поселком Половина. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом тело было найдено и передано полиции", - сообщается паблике поисковиков.

Пропавший рыбак утонул.

Ранее сообщалось, что 18 апреля мужчина в камуфляже выехал на автомобиле "Нива" из деревни Половина и пропал. В старом карьере была обнаружена только машина. Позже тело было найдено. Родным и близким выразили соболезнования.