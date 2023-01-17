Спасатели рассказали подробности гибели послушника из монастыря на Ладоге в Карелии

Проваливший под лед послушник Валаамской обители на Ладожском озере был в спасательном жилете.

Насельник скита преподобного Александра Свирского на острове Святой, погибший 23 февраля на Ладоге, отправился на рыбалку и для страховки одел спасательный жилет.

«К большому сожалению, это ему не помогло. Спасательный жилет вещь хорошая, но как показывает опыт, не каждый сможет в нем выбраться на лед. К выбору средств спасения надо подходить с умом. Всё это должно быть индивидуально», - пишут в официальном паблике «ГИМС Лахденпохья».

Спасатели напомнили рыбакам и отдыхающим у водоемов: в Лахденпохском районе прошлой весной погиб один человек, провалившись под лед. Второй случай произошел в послушником монатсыря в 2023 году.

«Задумайтесь, нужна ли вам такая участь? В эту зиму лед намерзал плохо, сказывались плюсовые температуры, сантиметров 10-15 - это чистый и прочный лед, все остальное примороженный растаявший снег, который растает быстро и неожиданно. Весной безопасный лед надо считать толщиной не 7 см, а 15 см. В связи с этим выход на лед должен осуществляться с опаской. Необходимо быть готовыми к любым обстоятельствам. Поэтому в такой период желательно не ходить на рыбалку одному, иметь средства спасения (фал длиной 15 м, специальные зацепы), горячий чай и, по возможности, костюм-поплавок», - пишет в паблике руководитель инспекторского участка в Лахденпохье центра ГИМС Юрий Истранин.

Кроме того, в ГИМС считают, что о выезде на лед на автомобилях надо забыть. В ближайшее время в Лахденпохском районе пройдет масштабный рейд по выявлению машин на льду.

Ранее сообщалось, сотрудники Следственного комитета изучают обстоятельства гибели послушника Валаамского монастыря, провалившегося под лед Ладожского озера в Карелии.