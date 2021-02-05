Спасатели в Карелии вернули к жизни собаку, пострадавшую на пожаре (ФОТО)

В Костомукше из горящей квартиры вынесли собаку, спасатели реанимировали четверолапого друга и отдали хозяевам.

В паблике пожарных-спасателей костомукши сообщается, что в минувшую пятницу, 5 февраля, в 12.45 произошел пожар в квартире жилого дома на улице Дружбы.

Во время тушения пожара в горящем помещении, пожарные обнаружили тело животного. Спасатели вынесли собаку на свежий воздух, совместно с бригадой скорой помощи организовали принудительную вентиляцию лёгких, комплекс сердечно-лёгочной реанимации.

При появлении признаков жизни собака была передана хозяевам.

В результате пожара помещение получило повреждения.