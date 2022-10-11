В Карелии спасатели вытащили из кювета легковушку с раненым (ФОТО)

ДТП произошло утром 5 декабря в Пудожском районе Карелии.
Утром понедельника, 5 декабря, на втором километре подъезда к поселку Стеклянное в кювете оказалась отечественная легковушка, рассказали в паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».
Пострадал один человек. Пожарные отбуксировали машину обратно на дорогу и отключили аккумулятор.
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