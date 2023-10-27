Спектакль Нацтеатра Карелии получил пять номинаций на «Золотую маску»

Всего в число номинантов вошли 56 постановок.
Спектакль «Нора» Национального театра Карелии номинировали на «Золотую маску», сообщили в паблике Минкультуры Карелии 30 октября.
Экспертное жюри фестиваля выдвинуло постановку в пяти номинациях:
«Лучший спектакль большой формы»
«Лучшая режиссура — Анджей Бубень»
«Лучшая женская роль — Юлия Куйкка»
«Лучшая мужская роль второго плана» — Вячеслав Поляков
«Лучший художник в драме» — Светлана Тужикова
Как отметили в источнике, в число номинантов вошли 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы.
Напомним, театр драмы Карелии покажет подростковую драму на Международном фестивале зрительских симпатий.
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