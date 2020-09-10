Спектакль по роману Дмитрия Новикова ставят на сцене Национального театра Карелии

Премьера постановки "Голомяное пламя" по мотивам одноименного романа карельского писателя Дмитрия Новикова состоится 4 октября.

Как рассказали в Национальном театре, созданию спектакля предшествовал долгий процесс подготовки, в котором участвовали сам писатель, автор пьесы Ольга-Погодина Кузмина, режиссер Андрей Дежонов и художник Олег Молчанов.

Сюжет спектакля рассказывает о драме современного героя Григория, проводя аналогию со Святым Варлаамом Керетским, совершившим страшное преступление и понесшим не менее страшное наказание, к которому приговорил сам себя. Григорий, в поисках душевного спасения, следуя зову предков, отправляется в путешествие по карельской земле к своим истокам.

Путь на Север становится постепенно и путешествием в историю русского народа, масштабы трагедий и страданий которого переплетаются с личными страданиями главного героя. Действие спектакля происходит в настоящем времени, переносится в 16 век, в начало и середину 20-го, и в конце опять возвращается в сегодняшние дни.

"Возвращение к истории, восстановление утраченных корней, традиций и памяти своих предков – это будущее любого народа – так считает писатель Дмитрий Новиков, и в этом я с ним абсолютно согласен. Его книга лишена агрессии, сарказма или беспочвенных обвинений кого бы то ни было в содеянном. Она наполнена любовью к своей исторической родине, и это не пафосное определение, а реальная ценность, которую хотелось бы донести до зрителя", - сказал режиссер Андрей Дежонов.

Роман "Голомяное пламя", вышедший свет в 2017 году, вошёл в шорт-лист одной из главных литературных премий России "Русский букер". С этим же романом председатель "Карельского Союза писателей" Дмитрий Новиков был признан лауреатом премии имени Фёдора Абрамова "Чистая книга" в номинации "Современная проза" в декабре 2019 года. Роман писателя из Карелии опубликовали на английском языке.