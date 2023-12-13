Специалист объяснил, когда в центре Петрозаводска заработают новые светофоры

На оживленном перекрестке в центре города все готово для начала работы светофоров.

В Минтрансе Карелии ответили на вопрос жителя Петрозаводска о том, когда в центре города, на перекрестке улиц Анохина и Гоголя, заработают светофоры.

Как объяснил начальник отдела реализации мероприятий госпрограммы РК в сфере дорожного хозяйства, повышения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания Игорь Мухин, все основные работы на перекрестке уже выполнены. Светофоры будут подключены в пятницу, 15 декабря.

Также специалист уточнил, что пешеходный переход на перекрестке был признан местом концентрации ДТП, поскольку только в 2022 году там произошло 3 наезда на пешеходов, после чего трое человек получили различные травмы.

Напомним, ранее горожане отметили подключение новых светофоров на оживленном перекрестке в центре города.