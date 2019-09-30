Специалист ОПФР по Карелии ответит на вопросы пенсионного законодательства

"Горячая линия" пройдет 1 октября, сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.

Во вторник, 1 октября, состоится "горячая линия", посвященная вопросам пенсионного законодательства.



По телефону на вопросы жителей Петрозаводска и районов республики ответит начальник отдела по работе с обращениями граждан Лариса Вячеславовна Степанова.

Звоните с 11.00 до 13.00 по телефону – (814-2) 79-55-00.