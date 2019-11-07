Специалисты дали 5 советов, как выбрать комфортную планировку квартиры

В этой статье вы узнаете, как выбрать планировку квартиры, которая идеально подойдёт для вашей семьи.

Выбор квартиры - очень сложный и трудоёмкий процесс, от которого в будущем будет зависеть комфортное и удобное проживание всех членов семьи. Перед покупкой заранее обдумайте все варианты расположения комнат и расстановки мебели. Если не знаете, какое зонирование подойдёт именно вам - читайте ниже статью. Мы собрали 5 советов, которые помогут выбрать оптимальную планировку и избежать долгих ремонтов.

Советы специалистов читайте здесь.