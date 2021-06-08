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Специалисты ГОЧС опровергли информацию о новой утечке мазута в поселке Карелии

Новости. Происшествия
12:57, 09 Июня 2021
фото: © 64parallel.ru

В поселке Заречный, где в прошлом году из бочки разлился мазут, угроза наступления ЧС отсутствует.

Напомним, жители Заречного пожаловались на то, что бочка с нефтепродуктами, поврежденная в прошлом году, снова потекла. Опасное вещество из бочки уже наполнило большую яму, которая никак не огорожена, рядом играют дети и рискуют упасть в глубокую лужу мазута.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа со ссылкой на специалистов ГОЧС, информация об утечке нефтепродуктов явно преувеличена, ситуация находится под контролем, угроза наступления ЧС отсутствует.

«В настоящее время протечка и утечка мазута не зафиксирована, жителей беспокоит наличие остатков отходов на частной территории, скопившихся во время проведения работ по откачке нефтепродуктов. Однако, вывоз и утилизацию бочки должен обеспечить собственник участка, для чего ему необходимо заключить договор непосредственно специализированной, имеющий лицензию на утилизацию отходов такого класса опасности, как нефтепродукты», — пишут в паблике.

Администрация Костомукши готова оказать посильную помощь в работах по вывозу бочки, однако инициатива должна исходить от владельца участка.

«Что касается детей, играющих на частной территории, то только собственник во избежание неблагоприятных последствий имеет право установить ограждение своего участка, препятствующее проникновению на участок посторонних. Администрация КГО не имеет законного права возводить какие-либо препятствия на частной территории», — сообщается в паблике администрации Костомукши.

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом 2020 года начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали. Отверстие в бочке заделали, но на землю успело вылиться около 200 литров мазута, он пропитал грунт. Отходы убирали до самой зимы.

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