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Специальный пункт вакцинации против коронавируса открылся в поликлинике № 1 Петрозаводска

Новости. Общество
16:32, 01 Февраля 2021
фото: © Оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Всего в республике работают 24 пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, новый пункт работает в отдельных помещениях на первом этаже филиала поликлиники №1 на Лесном проспекте, 40. В этом пункте пациенты могут пройти как осмотр врача перед прививкой, так и саму иммунизацию, без необходимости перемещаться по зданию поликлиники в разные кабинеты.

Для удобства посетителей вход в помещения сделан с улицы. В самой поликлинике и на улице размещены специальные аншлаги и объявления с указанием расположения прививочного пункта.

Записаться на вакцинацию пациенты, прикрепленные к обслуживанию в данной поликлинике, могут в регистратуре по телефону: 75-58-11.

Еще один пункт вакцинации работает в филиале поликлиники на улице Свердлова, 20. Запись организована по телефону: 78-22-24.

Кроме того, записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на портале "Госуслуги". Электронная запись осуществляется в пределах поступивших в медицинскую организацию объемов вакцины, уточнили в оперштабе.

Юридические лица могу обратиться по телефону: 8 965 817-10-66.

Всего на данный момент в республике открыты 24 пункта вакцинации против COVID-19.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен.

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