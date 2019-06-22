Спецназ ворвался в дом фермера Ириады Шалак

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, Артур Парфенчиков просил сменить меру но при этом ее задерживал спецназ, а суд арестовал по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

"Мне рассказал все папа: меня дома не было, я была в Петрозаводске. Говорит, это произошло в 6 утра 13 июня. Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами. Естественно, зашли. Спали дети. Они всех своим поведением разбудили. Потом стали по всем комнатам искать какую-то информацию, хотя мама им сказала, что у нее кабинет в одной комнате и можно больше нигде не искать, не надо пугать детей. Забрали все вещи, даже детский компьютер, винчестер, мой личный, для работы. Хотели еще детские телефоны забрать, но мы их отстояли", – рассказала дочь фермера.

Эту историю "Столице на Онего" рассказала Ксения, дочь председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермера из деревни Рыпушкалицы, лауреата 2018 года Ираиды Шалак, которая была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, – говорится в сообщении ведомства. – Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

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