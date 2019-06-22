Подписаться
Новости. Общество
13:30, 22 Июня 2019
фото: ГТРК Карелия

Спецназ ворвался в дом фермера Ириады Шалак

Загрузка...

Минсельхоз Карелии не имеет никаких претензий к фермеру Ираиде Шалак, Артур Парфенчиков просил сменить меру но при этом ее задерживал спецназ, а суд арестовал по обвинению в мошенничестве с грантами господдержки.

"Мне рассказал все папа: меня дома не было, я была в Петрозаводске. Говорит, это произошло в 6 утра 13 июня. Нам стали резко стучать в двери люди в масках с пистолетами и автоматами. Естественно, зашли. Спали дети. Они всех своим поведением разбудили. Потом стали по всем комнатам искать какую-то информацию, хотя мама им сказала, что у нее кабинет в одной комнате и можно больше нигде не искать, не надо пугать детей. Забрали все вещи, даже детский компьютер, винчестер, мой личный, для работы. Хотели еще детские телефоны забрать, но мы их отстояли", – рассказала дочь фермера.

Эту историю "Столице на Онего" рассказала Ксения, дочь председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива "Олонец-Агро", фермера из деревни Рыпушкалицы, лауреата 2018 года Ираиды Шалак, которая была задержана, а впоследствии по ходатайству сотрудников следственного управления МВД Карелии арестована судом по обвинению в совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). В настоящее время женщина находится за решеткой, адвокаты готовятся обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, – говорится в сообщении ведомства. – Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

Подробнее читайте здесь

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
15.06.2019, 09:00
В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

Аналитика

21.06.2019 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 1
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
Новое
Сегодня 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»