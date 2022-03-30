Спикер горсовета Петрозаводска помогла вдове ветерана освободить гараж из снежного плена

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала об оперативной помощи пожилой женщине, вход в гараж которой завалило после уборки снега.

Вдова ветерана вооруженных сил, инвалида, жительница дома №44 по улице Шотмана обратилась в Петросовет. Женщина рассказала, что ее супруг недавно умер. Во дворе дома семья с разрешения городских властей уже много лет назад установила автомобильный гараж. Зимой при расчистке дорог вход в него был заблокирован снегом. Рядом с гаражом появились ледяные глыбы. Об этом сообщила Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети.

«В гараже находится автомобиль. На данный момент появилась необходимость в его использовании. Как депутат этого округа, я связалась с руководством комитета ЖКХ городской администрации. На место направили грейдер. Проблема была решена менее, чем за сутки», - пишет спикер Петросовета.

Надежда Дрейзис поблагодарила администрацию Петрозаводска и лично руководителя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову за оперативную работу и взаимодействие.