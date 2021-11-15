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Спикер Петросовета: «Рождение Христа — это Правда»

Новости. Общество
16:18, 07 Января 2022
фото: Надежда Дрейзис / ВК

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Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис поздравила православных христиан с Рождеством Христовым.

Надежда Дрейзис опубликовала на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством. 

«Рождество — это чудеса, уют, тепло, счастье, любовь. А ещё рождение Христа — это Правда. В „Рождественской сказке“ М.Е. Салтыкова-Щедрина устами сельского батюшки эта истина донесена во всей её глубине и мудрости. Много веков назад в этот самый день в мир пришла Правда. Правда извечна. Она стояла у подножия креста. Когда Христос вознесся на небо, он оставил Правду, как живое свидетельство своего благоволения к роду человеческому. С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает совесть, согревает души, оживляет труд, указывает цель, на которую должна быть направлена жизнь. После распятия Спасителя лучи Правды излились на весь мир», — заявила Дрейзис.

В храмах Карелии состоялись торжественные богослужения в честь Рождества Христова.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-07 18:01:26
И потом она преобразовалась в печатный орган КПСС!
Неравнодушный
2022-01-07 17:58:00
Конечно, правда. Никто и не сомневался, так, только вид делали.
насмешница
2022-01-07 17:16:24
Правда состоит в том, что Ю.А. Дмитриев не виновен. Как там с вашей совестью, договорились?
asusls
2022-01-07 17:42:17
насмешница, вы знакомы с делом ?
Саныч
2022-01-07 16:56:59
Поделитесь папиросками)
.....ни фига себе
2022-01-07 16:38:15
опять "такое " выдала . да что же с " ними " происходит ?
Гость
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