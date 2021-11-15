Спикер Петросовета: «Рождение Христа — это Правда»

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис поздравила православных христиан с Рождеством Христовым.

Надежда Дрейзис опубликовала на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством.

«Рождество — это чудеса, уют, тепло, счастье, любовь. А ещё рождение Христа — это Правда. В „Рождественской сказке“ М.Е. Салтыкова-Щедрина устами сельского батюшки эта истина донесена во всей её глубине и мудрости. Много веков назад в этот самый день в мир пришла Правда. Правда извечна. Она стояла у подножия креста. Когда Христос вознесся на небо, он оставил Правду, как живое свидетельство своего благоволения к роду человеческому. С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает совесть, согревает души, оживляет труд, указывает цель, на которую должна быть направлена жизнь. После распятия Спасителя лучи Правды излились на весь мир», — заявила Дрейзис.

В храмах Карелии состоялись торжественные богослужения в честь Рождества Христова.