Список населенных пунктов, где жители Карелии могут ловить рыбу сетями в Белом море, будет уточнен

Новые правила рыболовства, вступившие в силу с 1 сентября, ждет очередное изменение в марте, сообщила депутат Законодательского собрания Карелии Ирина Кузичева

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, — жителям городских прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями в Белом море без путевки. Но чтобы окончательно поморам вернуть право сетного лова, необходимо уточнить перечень сельских и городских прибрежных пунктов. Данный список будет определен к марту следующего года, когда в правила будут внесены изменения. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева.

«Вместе с Минсельхозом республики мы составим список сельских и городских прибрежных пунктов Беломорского, Кемского и Лоухского районов и отправим его в федерльное профильное министерство на согласование. По правилам Минюста РФ, изменения могут быть внесены 1 марта или 1 сентября. Когда перечень сельских и городских прибрежных пунктов будет окончательно утвержден, мы поставим точку в нашей многолетней борьбе за право поморов ловить рыбу в Белом море», — рассказал Ирина Кузичева.

Напомним, вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году им удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. С вступлением в силу с 1 сентября новых правил жители городских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом море. Но при этом у контролирующих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся на реках, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный населенный пункт», создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Мы не раз поднимали вопрос о ситуации с любительским рыболовством на Белом море на площадке Совета Федерации, вели переговоры с министерством сельского хозяйства РФ. Зачастую бюрократические проволочки не давали нам добиться желаемого результата. Думаю, что к марту следующего года все вопросы будут сняты. Минсельхоз РФ ждет от нас перечень населенных пунктов. И наша задача подготовить его в кратчайшие сроки. Поморы, которые никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря, будут спокойно ловить рыбу для своих семей», — отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.