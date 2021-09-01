890x80
Реклама
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
Сегодня 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Список населенных пунктов, где жители Карелии могут ловить рыбу сетями в Белом море, будет уточнен

Новости. Общество
09:10, 03 Сентября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС

Новости партнеров

Новые правила рыболовства, вступившие в силу с 1 сентября, ждет очередное изменение в марте, сообщила депутат Законодательского собрания Карелии Ирина Кузичева

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, — жителям городских прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями в Белом море без путевки. Но чтобы окончательно поморам вернуть право сетного лова, необходимо уточнить перечень сельских и городских прибрежных пунктов. Данный список будет определен к марту следующего года, когда в правила будут внесены изменения. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева.

«Вместе с Минсельхозом республики мы составим список сельских и городских прибрежных пунктов Беломорского, Кемского и Лоухского районов и отправим его в федерльное профильное министерство на согласование. По правилам Минюста РФ, изменения могут быть внесены 1 марта или 1 сентября. Когда перечень сельских и городских прибрежных пунктов будет окончательно утвержден, мы поставим точку в нашей многолетней борьбе за право поморов ловить рыбу в Белом море», — рассказал Ирина Кузичева.

Напомним, вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году им удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. С вступлением в силу с 1 сентября новых правил жители городских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом море. Но при этом у контролирующих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся на реках, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный населенный пункт», создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Мы не раз поднимали вопрос о ситуации с любительским рыболовством на Белом море на площадке Совета Федерации, вели переговоры с министерством сельского хозяйства РФ. Зачастую бюрократические проволочки не давали нам добиться желаемого результата. Думаю, что к марту следующего года все вопросы будут сняты. Минсельхоз РФ ждет от нас перечень населенных пунктов. И наша задача подготовить его в кратчайшие сроки. Поморы, которые никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря, будут спокойно ловить рыбу для своих семей», — отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2021-09-03 10:18:31
Полтора десятилетия старались изменить закон и разрешить поморам ловить рыбу сетью, поскольку на удочку в море не ловят. Добились! И снова всё не так. Теперь затянули волынку до новых выборов. И будут нас регулярно информировать, информировать и информировать. Работают! Стараются! Всё за людей бьются! Только вот не получается у них ничего путного.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ
27.08.2021, 09:14
Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 08:50
Ничего лишнего - только деньги
Как инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии
Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.
Посредник между Западом и Востоком 2
02.09.2021 15:44
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
01.09.2021 16:07
Разбери фундамент голыми руками 4
01.09.2021 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»