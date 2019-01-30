Спонсорскую помощь Пугачевой в размере 40 млн рублей считают "откатом"

Деньги, которые дочернее предприятие "Ростеха" выделило на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы.

Об этом "Известиям" заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, оценку спонсорской помощи 69-летней артистке должна дать Генпрокуратура.

В "Ростех" заверили, что с Примадонной заключается договор с четко прописанными обязательствами сторон, а их исполнение будет проконтролировано. Между тем билетов на юбилей в кассах уже не осталось.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что оценку спонсорской помощи "Вертолетов России" Алле Пугачевой должна дать Генпрокуратура, однако проведение проверки будет затруднено "характером деятельности певицы".

В пресс-службе Государственного Кремлевского дворца запрос "Известий" о том, зачем артистке при таких темпах продаж билетов потребовалась спонсорская помощь, переадресовали к организаторам концерта. Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова предложила перенести беседу.