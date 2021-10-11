Спор во дворе в райцентре Карелии закончился преступлением против личности

Жителю Сортавалы грозит до пяти лет колонии за один удар деревянным бруском своего знакомого.

В Сортавале возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Ему инкриминируется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, рассказали в МВД Карелии.

Обстоятельства произошедшего установил участковый. В конце лета фигурант уголовного дела в одном из дворов встретил давнего знакомого. Между мужчинами началась ссора. По версии дознания, в ходе конфликта подозреваемый ударил знакомого найденным на улице деревянным бруском и скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у сортавальца перелом левой руки.

Полученная травма впоследствии была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Несдержанному жителю Сортавалы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее женщина пострадала от рук 15-летнего подростка в городе бумажников Карелии.