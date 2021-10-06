Женщина пострадала от рук 15-летнего подростка в городе бумажников Карелии

Несовершеннолетний житель Кондопоги вырвал из рук 44-летней женщины сумочку с документами и деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В кондопожскую полицию поступило обращение от 44-летней жительницы города. Женщина рассказала, что поздним вечером возвращалась домой. Позади себя услышала звук приближающихся шагов. Обернувшись, она заметила юношу в белой кофте. Он подбежал к женщине, схватил сумку и стал вырывать ее из рук. Кондопожанка оказала сопротивление, однако молодой человек сумел похитить дамский аксессуар и скрылся в неизвестном направлении. В сумочке находились документы, телефоны, деньги. Ущерб от действий злоумышленника составил 31 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Ранее молодой человек попадал в поле зрения полиции за совершения имущественных преступлений. 15-летний кондопожанин признал вину, сумочка с вещами изъята и возвращена владелице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, свидетель грабежа в поселке Карелии потребовал за молчание часть добычи и попал под уголовку.