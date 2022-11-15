Спортивно-туристский комплекс установили на «Кургане» в Петрозаводске (ФОТО)

На «Кургане» появился комплекс, который позволяет проводить тренировки и организовывать соревнования по лыжному и пешеходному туризму регионального и всероссийского уровня.

Об этом пишут в официальном паблике Минобразования и спорта Карелии.

«Новый объект представляет собой набор вертикальных и горизонтальных опор, на которых можно отрабатывать походные навыки (переправы, спуски, подъемы)», - говорится в сообщении ведомства.

В конце марта 2023 года Федерация спортивного туризма Карелии планирует провести на «Кургане» Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

В министерстве отметили, что 22 декабря с 16:00 до 18:00 на спортивно-туристском комплексе состоится первая открытая тренировка. На нее приглашаются спортсмены, тренеры и зрители.

Ранее сообщалось, современный корпус для спортсменов начали строить на «Кургане» в Петрозаводске.