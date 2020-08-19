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Спорткар угнали у жителя Карелии в аэропорту Санкт-Петербурга

Новости. Криминал
10:00, 20 Августа 2020
фото: © скриншот GoogleMaps
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С парковки аэропорта "Пулково" угнали спортивный автомобиль Kia Stinger, владельцем которого оказался житель Карелии.

В Московском районе Петербурга полицейские разыскивают угонщика дорогостоящей иномарки. Спорткар за 2,1 млн рублей угнали с парковки аэропорта Пулково, сообщает информационный портал "Мойка-78".

Как стало известно изданию, в среду, 19 августа, в 10.47 в полицию позвонил 34-летний житель Карелии. Он сообщил, что в период с 20.35 4 августа до 10 часов 19 августа с парковки аэропорта Пулково, расположенной на Пулковском шоссе, дом №41, неизвестный совершил хищение спорткара Kia Stinger.

Автомобиль 2019 года выпуска находится в лизинге, его стоимость — 2,1 млн рублей.

Автомобиль дополнительный охранной системой оборудован, с места парковки изъяты записи видеонаблюдения. На кадрах видно, что 9 августа неизвестный выезжает с парковки на KIA Stinger с подложными номерами, которые он снял со стоявшего рядом кроссовера Mitsubishi Outlander. Владелец этого автомобиля уже написал заявление о краже номеров.

По факту кражи KIA Stinger возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Геннадий Иванович
2020-08-20 10:04:11
Вот так просто воруют и угоняют!? Искать вряд ли будут,ну если за деньги только, страховку получит и купит другой...хотя лизинг?!
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