Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске закрыли для любителей покататься на ватрушках и санках

На территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" запретили кататься на ватрушках, санках, снегокатах и сноубордах.

Объявление об этом разметили в паблике Федерации лыжных гонок Карелии.

"Уважаемые любители покататься на ватрушках, санках, снегокатах, сноубордах, а также водители мото- и велосредств! Республиканский спортивный комплекс "Курган" является спортивным объектом и предназначен для организации тренировочного процесса и соревнований по лыжным гонкам и биатлону. На его территории действуют определенные правила! Находиться без их знаний небезопасно как для спортсменов так и для посетителей. Убедительная просьба выбирать для досуга иные места!" - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря вход на территорию спорткомплекса будет осуществляться только со стороны остановки общественного транспорта по Комсомольскому проспекту. Остальные входы закрыты.