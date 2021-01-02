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Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске закрыли для любителей покататься на ватрушках и санках

Новости. Общество
08:39, 03 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте Центра спортивной подготовки
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На территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" запретили кататься на ватрушках, санках, снегокатах и сноубордах.

Объявление об этом разметили в паблике Федерации лыжных гонок Карелии.

"Уважаемые любители покататься на ватрушках, санках, снегокатах, сноубордах, а также водители мото- и велосредств! Республиканский спортивный комплекс "Курган" является спортивным объектом и предназначен для организации тренировочного процесса и соревнований по лыжным гонкам и биатлону. На его территории действуют определенные правила! Находиться без их знаний небезопасно как для спортсменов так и для посетителей. Убедительная просьба выбирать для досуга иные места!" - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря вход на территорию спорткомплекса будет осуществляться только со стороны остановки общественного транспорта по Комсомольскому проспекту. Остальные входы закрыты.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-03 11:37:23
Офф туда сразу с плакатиком помчится протестануть на пеньке
VladPTZ
2021-01-03 10:12:59
Правильно, гнать их всех от туда, ведь эта територия на стыке трех микрорайонов для избранвх, а не для граждан. Наглядный пример благоустройства територии, на очереди фонтаны.
баян
2021-01-03 10:05:27
По тихоньку захватывают под коммерческие дела а раньше люди там отдыхали?
VladPTZ
2021-01-03 10:18:35
баян, всегда там отдыхали.
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