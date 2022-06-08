Спортшколы Петрозаводска проводят профильные лагеря для школьников

В июне в столице Карелии для детей организовали лагеря дневного пребывания спортивной направленности.

Профильные смены прошли для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Их провели спортивные школы олимпийского резерва № 3 и № 5, а также спортивные школы № 2 и 7. Лагеря организовали на базах бассейна Н2О и общеобразовательных школ № 34 и № 55, рассказали в администрации города.

Программа специализированных смен предусматривала тренировки по разным видам спорта: плаванию, самбо, шахматам и футболу. Для детей были организованы двухразовое питание, различные культурные и развлекательные мероприятия, занятия военно-патриотической направленности, сдача нормативов ГТО.

На этой неделе в Петрозаводске проходят вторые смены летних лагерей спортивных школ города.

Ранее сообщалось, палаточные детские лагеря в Карелии запретили из-за холодных ночей.