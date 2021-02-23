Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил

Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи", состоялся, сообщил Петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.

На своей странице в соцсети спортсмен сообщил, что ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи", состоялся.

"И пусть это не было официальным соревнованием, а всего лишь контрольной тренировкой в честь праздника всех мужчин, тем не менее, это остаётся фактом. Дистанция составила почти 66км. Общее время в пути 9ч 39м", - написал Влад Арбатов.

По словам спортсмена, он вынашивал эту идею два года! Была проделана огромная работа, чтобы удалось организовать этот забег, пусть и в соло формате и неофициально. Влад очень рад, что всё получилось!

"Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня, поддерживал и заряжал на удачу и успех! Признаться честно, я не ожидал такого внимания и что будет столько причастных людей. Всем вам очень благодарен и низкий вам поклон! Это наша общая с вами победа", - сказал марафонец.

В ближайшие дни он пообещал опубликовать подробный отчёт об этой увлекательной гонке.

Напомним, петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предложил всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон до острова Кижи по льду Онего. Однако команда не собралась, поэтому 23 февраля в 7 утра он стартовал один.