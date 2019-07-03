"Спортсмена" из Петрозаводска будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ

Мужчину задержали после получения посылки, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 36-летний петрозаводчанин через Интернет заказал за границей сильнодействующие вещества для повышения эффективности занятий тяжелой атлетикой и ускоренного наращивания мышечной массы. При этом он достоверно знал, что свободный оборот интересующих его препаратов на территории РФ запрещен.

В апреле после получения международного почтового отправления злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.