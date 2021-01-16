Спортсменка из Карелии может попасть в сборную России по биатлону

Ирина Соловьева вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров.

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования являлись одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров, которое пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Австрии, сообщили в Минспорта Карелии.

Лучший результат из сборной Карелии, которую представляли четыре спортсмена, показала Ирина Соловьева. Она заняла 10 место в спринте на 6 км и 11 место в гонке на 10 км.

Второй этап отбора пройдет в конце января в Ижевске, у карельской биатлонистки есть шанс на попадание в сборную России, отметили в Минспорта республики.

Ранее карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве.