Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Судья ушел в отставку после того, как вынес приговор, поэтому надо бороться" 5
16.01.2021 15:25
Пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке 5
16.01.2021 17:08
"Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы!" 7
16.01.2021 16:48
Питкяранта в дыму: в аварийном городе "варят новый трубопровод" (ФОТО) 14
16.01.2021 14:59
Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске 19
16.01.2021 11:58

Спортсменка из Карелии может попасть в сборную России по биатлону

Новости. Спорт
10:07, 17 Января 2021
фото: Минспорта Карелии
Загрузка...

Ирина Соловьева вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров.

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Соревнования являлись одним из этапов отбора к Первенству мира по биатлону среди юниоров, которое пройдёт с 24 февраля по 7 марта в Австрии, сообщили в Минспорта Карелии.

Лучший результат из сборной Карелии, которую представляли четыре спортсмена, показала Ирина Соловьева. Она заняла 10 место в спринте на 6 км и 11 место в гонке на 10 км.

Второй этап отбора пройдет в конце января в Ижевске, у карельской биатлонистки есть шанс на попадание в сборную России, отметили в Минспорта республики.

Ранее карельские легкоатлеты завоевали "золото" на соревнованиях в Москве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»