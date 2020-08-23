Спортсмены из Карелии отличились на всероссийских соревнованиях

Лучшие легкоатлеты нашей страны съехались в Смоленск на соревнования "Мемориал Знаменских", которые прошли 21-22 августа и стали первыми крупными стартами после карантина, сообщили в Минспорта Карелии.

Соревнования "Мемориал братьев Знаменских" проводятся в России с 1958 года и посвящены памяти братьев Георгия и Серафима Знаменских – выдающихся бегунов 1930-х годов. Знаменитый турнир включает в себя все основные дисциплины легкой атлетики.

Мастер спорта России по лёгкой атлетике Андрей Лукин завоевал золотую медаль в беге на 200 метров с результатом 21,21. Серебряную награду получила Александра Евстюнина за прыжок в длину – 5 метров 84 сантиметра.

Напомним, чемпион мира по тхэквондо из Карелии Владислав Ларин женился.