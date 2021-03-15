Спортсмены-туристы дошли до финиша "Нетающей лыжни" в Карелии

Участники фестиваля "Нетающая лыжня" за 11 дней преодолели 420 километров по карельской тайге.

Как сообщается на сайте правительства республики, сегодня, 16 марта, в деревне Кимасозеро Муезерского района финишировали участники гонки-похода в рамках первого Фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня".

Напомним, команда в составе Тимура Зорнякова и Сергея Мелехова стартовала на станции Масельгская 6 марта и за 11 дней преодолела путь в 420 км. Изначально планировалось, что участники пройдут 550 км, однако в связи с достаточным ледовым покровом на карельских озерах дистанцию удалось сократить.

В день участники шли на лыжах порядка 10-12 часов до темноты. Переменчивая погода с метелью, штормовым ветром, морозами до -32 и дождем стала настоящим испытанием даже для опытных туристов. За безопасностью лыжников следила группа сопровождения на снегоходах, которая также вносила корректировки в маршрут.

Уже на финише Тимур Зорняков и Сергей Мелехов отметили, что это путешествие стало своего рода погружением в карельскую природу, отдыхом от гаджетов и городской суеты. Организатор Фестиваля Сергей Мелехов заявил, что "Нетающая лыжня", несомненно, станет традиционной и в скором времени сможет претендовать на место визитной карточки Карелии. В следующем году маршрут гонки-похода будет немного изменен, он охватит большее количество историко-культурных мест и населенных пунктов.

В правительстве республики напомнили, что 11 марта в селе Реболы финишировала команда Республиканской спортшколы олимпийского резерва в составе Людмилы Елесовой, Тимофея Бондаря, Александра Сивицкого и Станислава Максимова. Спортсмены первыми преодолели 225 километров.