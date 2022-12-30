Среди районов Карелии объявлен конкурс на право провести День республики в 2025 году

Стартует конкурс среди районов и городов Карелии на право провести День республики в 2025 году.

В министерстве национальной и региональной политики Карелии начали принимать документы для участия в конкурсе

на право провести День республики в 2025 году.



Районы и городские округа должны предоставить нужные документы с 9.00 9 января до 17.15 18 января по адресу: Петрозаводск, Энгельса, 4. Электронная почта: koshkina.msu@mail.ru. Справки по телефону 8 (814-2) 44-53-41.



Напомним, конкурс проходит каждый год. В этом году День Карелии отметят в Питкяранте, а в 2024 году — в Сегеже.