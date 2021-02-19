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Средняя сумма взятки в Карелии превысила полмиллиона рублей

Новости. Криминал
10:39, 20 Февраля 2021
фото: © Анастасия Осипова
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По размеру средней взятки республика заняла второе место на Северо-Западе страны после Санкт-Петербурга.

Средняя сумма взятки в Карелии по выявленным в 2020 году коррупционным преступлениям составила более 506 тысяч рублей. Об этом говорится в информационно-аналитической записке, которую направило руководство республиканского министерства внутренних направило депутатам карельского парламента. Как отмечается в записке, по размеру средней взятки республика вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где этот размер достиг почти 856 тысяч.

По данным МВД Карелии, в минувшем году в республике было выявлено 48 коррупционных преступлений, в том числе – 23 факта взяточничества. А самыми громкими фигурантами уголовных дел по ним стали бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, экс-председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук и его заместитель Валерий Матвеев.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-02-20 10:49:13
Карельские чинуши планку держат .
Off
2021-02-20 10:41:56
Вот тут педроссы, впереди всех. Взятки брать . Это их скрепа.
Гость
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