Средняя сумма взятки в Карелии превысила полмиллиона рублей

По размеру средней взятки республика заняла второе место на Северо-Западе страны после Санкт-Петербурга.

Средняя сумма взятки в Карелии по выявленным в 2020 году коррупционным преступлениям составила более 506 тысяч рублей. Об этом говорится в информационно-аналитической записке, которую направило руководство республиканского министерства внутренних направило депутатам карельского парламента. Как отмечается в записке, по размеру средней взятки республика вышла на второе место в Северо-Западном федеральном округе, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где этот размер достиг почти 856 тысяч.

По данным МВД Карелии, в минувшем году в республике было выявлено 48 коррупционных преступлений, в том числе – 23 факта взяточничества. А самыми громкими фигурантами уголовных дел по ним стали бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов, экс-председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук и его заместитель Валерий Матвеев.