Средняя зарплата, которую предлагали в Карелии в апреле, составляет 30 тыс.

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями Карелии в период с 1 по 30 апреля 2018 года, и подвели итоги прошедшего месяца на рынке труда в регионе.

В начале мая текущего года на самую высокую оплату труда – от 90 тысяч до 120 тысяч рублей – может рассчитывать супервайзер торговых представителей.

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в апреле в Республике Карелия составила 30 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".