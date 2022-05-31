Средняя зарплата в Карелии в 2021 году составила почти 50 тысяч рублей

По данным Карелиястата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в прошлом году в республике составила 49553 рубля 3 копейки.

В опубликованном в конце мая статистическом сборнике «Республика Карелия в цифрах» Карелиястат приводит следующую среднемесячную номинальную зарплату работников в республике: 49553 рубля 3 копейки.

Это почти на 6% больше аналогичного показателя в 2020 году. В целом, согласно Карелиястату, средняя зарплата в республике стабильно росла, увеличившись с 2017 года, когда она составляла 34,4 тысячи рублей, более чем на 15 тысяч рублей.

Согласно справочнику, за последние 5 лет средний размер пенсии в Карелии вырос более чем на 4 тысячи рублей, при том, что число самих пенсионеров сократилось.