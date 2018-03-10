СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

В Муезерском районе столкнулись лесовоз и легковой автомобиль, мужчина и женщина погибли, еще один человек получил травмы, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня вечером, 10 марта в 16.58 в Муезерском районе, на 24 км автомобильной дороги "Ледмозеро - Костомукша" столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.

В результате аварии погибли 67-летний водитель и 6-летняя пассажирка легкового автомобиля, еще один 59-летний пассажир "легковушки" получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.