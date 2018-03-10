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Новости. Происшествия
17:49, 10 Марта 2018

СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

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В Муезерском районе столкнулись лесовоз и легковой автомобиль, мужчина и женщина погибли, еще один человек получил травмы, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня вечером, 10 марта в 16.58 в Муезерском районе, на 24 км автомобильной дороги "Ледмозеро - Костомукша" столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.

В результате аварии погибли 67-летний водитель и 6-летняя пассажирка легкового автомобиля, еще один 59-летний пассажир "легковушки" получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-03-10 18:05:27
Очень жаль !!! Но этого давно следовало ожидать !!! Лесовозы стали "хозяевами" дорог в Карелии, особенно в районах, где производится массовая вырубка леса, например в Суоярвском ((( А дороги общего пользования содержатся неудовлетворительно-посмотрите на дорогу Суоярви-Леппясюрья-дорога заужена в зимнее время, в летнее время вся в ямах - 2-м машинам уже не разъехаться, ездить просто страшно, но надо. Отсюда и аварии !!!
Мудрый Вяйнямейнен
2018-03-10 18:44:14
Joker, дак вроде же выделили, Карелии, много много мильенов, на ремонт дорог, где онииии? И, если мне не изменяет память, было это, то ли перед какими то выборами, или, когда Парфенчикова, сверху за "косяки" Московитые, смотрящим за нами назначали.(мол свой парень)
P.S. Денег уже нет, но ВЫ, там держитесь. Щас тоже к 18 много чего обещают.
P.P.S. Орфография спецом такая :)
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