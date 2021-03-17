Ссора с женой довела мужа до убийства: в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

Следственные органы Петрозаводска расследуют уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве жены.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в марте 2021 года в доме, где обвиняемый жил со своей супругой. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он поссорился с женщиной, напал на нее и задушил.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.