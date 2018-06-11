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Новости. Общество
09:43, 11 Июня 2018

Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска

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В Петрозаводске родственники смогли забрать домой ребенка, который остался в больнице после смерти матери, сообщают друзья и родственники.

"По просьбе представителей, которые оказывают помощь семье погибшей Любы, мы долгое время не сообщали вам новостей. И вот только 6 июня наконец-то Мишеньку забрали в семью, близкие родственники пока на временную опеку. Было много препятствий для этого первого шага, но он сделан! Впереди нас ждет ещё не один судебный процесс по усыновлению, подготовка к которому идёт полным ходом, но мы искренне надеемся на благоприятный исход, и малыш все- таки будет находиться в любящей семье близких родственников погибшей Любы.

Вы знаете, сестра Любы рассказывала, что в тот день, когда Мишеньку забрали домой, он весь день улыбался, а мы, узнав об этом счастливом событии, плакали от счастья. И мы будем делать все возможное, чтобы этому счастью, больше никто не смог помешать", - пишут родственники.

Как ранее сообщалось, 39-летняя жительница Заозерья 11 марта скончалась в роддоме Петрозаводска после кесарева сечения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, 11 марта 2018 родильном доме им. Гуткина женщине сделали кесарево сечение, в результате родился здоровый младенец. После родов состояние роженицы ухудшилось и ей понадобилась медицинская помощь, при оказании которой проводились реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, женщина скончалась.

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