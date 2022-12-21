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Стала известна величина единого пособия на детей и беременных в Карелии

Новости. Общество
14:01, 22 Декабря 2022
фото: © РИА Новости

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В Социальном фонде России по Карелии рассказали, какова будет величина единого пособия в разных районах Карелии.

Отделение Социального фонда России по Республике Карелия начнет предоставлять единое пособие на детей и беременным женщинам с 2023 года.

Новую выплату, объединившую сразу несколько действующих сегодня мер социальной поддержки, получат женщины, вставшие на учет по беременности на сроке до 12 недель, а также родители детей от 0 до 17 лет.

Согласно правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Карелии — это 18950 рублей в районах Крайнего Севера (Костомукша, Лоухский, Беломорский, Кемский и Калевальский районы) и 17698 рублей в местности, приравненной к Крайнему Северу (Петрозаводск и все остальные районы). В зависимости от основания установления пособия выплата составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

В результате в Карелии выплата на детей составит от 8 583,5 рубля до 18 382 рублей в месяц в зависимости от района проживания. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 9 645,5 рубля до 20 655 рублей в месяц.

При введении единого пособия будет предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. В частности, родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, смогут получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Подача заявлений на Госуслугах откроется уже в конце декабря, а с 9 января заявления начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Социального фонда.

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