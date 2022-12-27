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Стали известны адреса жителей Петрозаводска, которые не смогут пользоваться унитазом из-за долгов

Новости. Общество
10:35, 28 Декабря 2022
фото: паблик «РКС - Петрозаводск»

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В Петрозаводске у подъездов, где живут неплательщики, начали устанавливать предупреждающие баннеры.

Появились новые адреса домов, где должников отключат от канализации, говорится в сообщении паблика «РКС-Петрозаводска».

В конце года в ООО «КРЦ» стали оповещать должников об отключении услуг новым способом: устанавливать баннеры с предупреждением у подъездов, где живут неплательщики.

Первыми в очереди на установку заглушек стали дома в районе Ключевая, следующими будут адреса:

Улица Советская, 31 – долг неплательщиков, проживающих в доме, составляет 2 млн 404 тысячи рублей.

Советская, 33 – долг больше 1,1 млн рублей.

Улица Зеленая, 6 – долг 2 млн 78 тысяч рублей.

Зеленая, 4 – долг 1 млн 282 тысячи рублей. 

Улица Судостроительная, 28 – долг 2 млн 521 тысяча рублей.

Проспект Октябрьский, 63-А – долг 1 млн 556 тысяч рублей.

Проспект Первомайский, 58 – долг 1 млн 630 тысяч рублей.

Жуковского, 63 – долг 1 млн 161 тысяча рублей.

Улица Жуковского, 63-А – долг 1 млн 444 тысячи рублей.

Чернышевского, 5 – долг 1 млн 604 тысячи рублей.

«Чтобы на новогодних каникулах не остаться без канализации, оплатите счета до конца года, - предупреждают коммунальщики. -  Если сейчас у вас нет возможности погасить задолженность, то необходимо обратиться в ООО «КРЦ» по адресу: улица Гоголя, 60 для заключения договора о рассрочке платежа». 

Всего в Петрозаводске проживают 22 тысячи абонентов, которые должны АО «ПКС-Водоканал» за услуги водоснабжения и канализации. Общая сумма долга - 262 млн рублей. 

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