Стали известны адреса жителей Петрозаводска, которые не смогут пользоваться унитазом из-за долгов

В Петрозаводске у подъездов, где живут неплательщики, начали устанавливать предупреждающие баннеры.

Появились новые адреса домов, где должников отключат от канализации, говорится в сообщении паблика «РКС-Петрозаводска».



В конце года в ООО «КРЦ» стали оповещать должников об отключении услуг новым способом: устанавливать баннеры с предупреждением у подъездов, где живут неплательщики.



Первыми в очереди на установку заглушек стали дома в районе Ключевая, следующими будут адреса:



Улица Советская, 31 – долг неплательщиков, проживающих в доме, составляет 2 млн 404 тысячи рублей.



Советская, 33 – долг больше 1,1 млн рублей.



Улица Зеленая, 6 – долг 2 млн 78 тысяч рублей.



Зеленая, 4 – долг 1 млн 282 тысячи рублей.



Улица Судостроительная, 28 – долг 2 млн 521 тысяча рублей.



Проспект Октябрьский, 63-А – долг 1 млн 556 тысяч рублей.



Проспект Первомайский, 58 – долг 1 млн 630 тысяч рублей.



Жуковского, 63 – долг 1 млн 161 тысяча рублей.



Улица Жуковского, 63-А – долг 1 млн 444 тысячи рублей.



Чернышевского, 5 – долг 1 млн 604 тысячи рублей.



«Чтобы на новогодних каникулах не остаться без канализации, оплатите счета до конца года, - предупреждают коммунальщики. - Если сейчас у вас нет возможности погасить задолженность, то необходимо обратиться в ООО «КРЦ» по адресу: улица Гоголя, 60 для заключения договора о рассрочке платежа».



Всего в Петрозаводске проживают 22 тысячи абонентов, которые должны АО «ПКС-Водоканал» за услуги водоснабжения и канализации. Общая сумма долга - 262 млн рублей.