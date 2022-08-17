Стали известны детали нарушений, допущенных управляющими компаниями Петрозаводска

Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору прокомментировал претензии к управляющим организациям Петрозаводска.

В июле Госкомитет выявил нарушения в работе управляющих компаний ООО «ПСК+» и ООО «Гарантия-плюс».

По оценке Госкомитета, «Прионежская сервисная компания+» ненадлежащим образом содержала общее имущество многоквартирного дома. А именно, специалисты организации не восстановили работоспособность лифтов, не устранили протечки на инженерных сетях в многоквартирном доме, не убрали бытовой и строительный мусор в подвальном помещении и подъезде дома, не устранили подтопление подвального помещения, не восстановили разрушенный штукатурный слой, лакокрасочное покрытие в местах общего пользования. Об этом говорится в ответе Госкомитета на запрос «Столицы на Онего».

Организация «Гарантия-Плюс» неправомерно начислила жильцам плату по строке «санитарное содержание» в размере 4,65 руб./кв.м. за период с февраля по июнь этого года.

Сообщается, что проверка в отношении организации «Гарантия-плюс» проводилась по обращению собственника жилого помещения в многоквартирном доме. При этом исследовались платежные документы по одному жилому помещению за указанный период. Общая сумма неправомерных начислений, а также количество неправомерно выставленных платежных документов в ходе проведения проверки не устанавливались, заявили в Госкомитете.

Ранее сообщалось, что Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии в июле выявил нарушения со стороны управляющих компаний ООО «ПСК+» и ООО «Гарантия-плюс».